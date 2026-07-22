Lutto per Montella è morta la sorella Caterina

Da lapresse.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico italiano Vincenzo Montella ha perso la sorella, Caterina, in un incidente domestico. La Federazione calcistica turca ha comunicato che la morte è avvenuta nella sua abitazione. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente. La notizia è stata resa nota ufficialmente senza ulteriori precisazioni. Montella, attualmente allenatore della nazionale turca, è stato informato dell’accaduto.

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Grave lutto per il tecnico italiano Vincenzo Montella, ct della nazionale di calcio della Turchia. La Federazione calcistica turca (Tff) ha annunciato in un comunicato che Caterina Montella, sorella del tecnico, è deceduta a seguito di un incidente avvenuto nella sua abitazione. “Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella , avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. I funerali di Caterina Montella si terranno oggi alle 16.30 (ora locale) presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, Napoli. A nome della... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Grave lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina dopo un tragico incidente domestico.

Video Grave lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina dopo un tragico incidente domestico.

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