Lutto per Montella è morta la sorella Caterina

Notizia in breve

Il tecnico italiano Vincenzo Montella ha perso la sorella, Caterina, in un incidente domestico. La Federazione calcistica turca ha comunicato che la morte è avvenuta nella sua abitazione. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente. La notizia è stata resa nota ufficialmente senza ulteriori precisazioni. Montella, attualmente allenatore della nazionale turca, è stato informato dell’accaduto.