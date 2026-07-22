È morto la sorella maggiore dell’ex allenatore Vincenzo Montella. La notizia è stata annunciata dalla Federcalcio turca tramite un comunicato ufficiale sui social. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte o su quando sia avvenuta. Il Milan ha inviato un messaggio di condoglianze. La notizia ha suscitato reazioni di lutto nel mondo del calcio.

Grave lutto per l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella: è morta la sorella maggiore Caterina. A comunicarlo è la Federcalcio turca attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social. L'incidente e il ricovero. La donna si è spenta in ospedale dopo un brutto incidente avvenuto tra le mura domestiche. In base alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di una brutta caduta da una sedia. I dettagli precisi di quanto accaduto restano riservati. Il messaggio di cordoglio del Milan. Il Milan si è stretto al dolore di Vincenzo Montella con un messaggio di cordoglio pubblicato sui propri canali social ufficiali. Anche la redazione di PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Lutto in casa Montella, è morta la sorella Caterina: il messaggio di cordoglio del Milan

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