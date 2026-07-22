Lukaku e Lucca in bilico | la Fiorentina segue l’attaccante

Notizia in breve

Il Napoli sta valutando il futuro di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, con l’attaccante belga e l’attaccante italiano ancora in bilico. La squadra ha già deciso di puntare su Rasmus Hojlund come centravanti principale e sta analizzando le opzioni per gli altri due giocatori. La decisione sulla permanenza o sulla cessione di Lukaku e Lucca verrà presa a breve. La Fiorentina è interessata all’attaccante belga.