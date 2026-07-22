Lukaku e Lucca in bilico | la Fiorentina segue l’attaccante
Il Napoli sta valutando il futuro di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, con l’attaccante belga e l’attaccante italiano ancora in bilico. La squadra ha già deciso di puntare su Rasmus Hojlund come centravanti principale e sta analizzando le opzioni per gli altri due giocatori. La decisione sulla permanenza o sulla cessione di Lukaku e Lucca verrà presa a breve. La Fiorentina è interessata all’attaccante belga.
Il Napoli prepara nuove valutazioni per il reparto offensivo. Con Rasmus Hojlund destinato a essere il centravanti di riferimento, il club dovrà chiarire in tempi brevi il futuro di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. La posizione del belga resta delicata. Il peso del suo ingaggio incide sulle strategie della società. Per questo motivo, una possibile separazione continua a essere presa in considerazione. Anche il futuro di Lucca appare incerto. L’attaccante potrebbe lasciare nuovamente Napoli, ma una cessione definitiva sembra complicata. Il club lo ha infatti acquistato soltanto la scorsa estate per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una valutazione che rende difficile trovare subito una soluzione a titolo definitivo senza registrare una perdita importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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