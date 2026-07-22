Luigi rischia di essere sfrattato perché non ha consegnato le chiavi dell’appartamento. Attualmente ha un impiego stabile e cerca un nuovo alloggio. Da mesi riceve assistenza dai Servizi sociali e dall’Ufficio politiche per l’abitare del Comune.

Ha trovato un impiego stabile, continua a cercare un appartamento e da mesi è seguito dai Servizi sociali e dall’Ufficio politiche per l’abitare del Comune. Eppure, per Luigi Di Noia, 61 anni, una soluzione ancora non c’è. Il suo caso resta aperto e il rischio di dover lasciare l’alloggio comunale di via Pisacane 4, senza avere un’altra casa dove andare, continua a pesare come un macigno. "Dovevo consegnare le chiavi entro il 30 giugno, ma non sono andato a portargliele", racconta visibilmente provato. "Io sono in contatto con gli assistenti sociali, ma sembra che non possano fare niente. L’unica proposta che ho ricevuto è di andare in un pensionato, ma dovremmo separarci io e la mia compagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luigi a rischio sfratto: "Non sono andato a consegnare le chiavi"

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