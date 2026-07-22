L’occhio elettronico che vede tutto Così l’IA si prepara a cambiare i controlli stradali

Un sistema di intelligenza artificiale sta per essere utilizzato per monitorare alcune infrazioni stradali. Dopo l’introduzione degli autovelox, che hanno rivoluzionato i controlli di velocità, questa tecnologia mira a riconoscere e segnalare altre violazioni. La novità consiste nell’impiego di strumenti digitali avanzati per analizzare le immagini e i dati in tempo reale. L’obiettivo è automatizzare il rilevamento di infrazioni come il mancato rispetto delle luci rosse o l’uso del cellulare alla guida.

Da quando è arrivato, l’autovelox ha cambiato il modo di controllare la velocità. Adesso l’ intelligenza artificiale si prepara a fare lo stesso con alcune delle infrazioni più comuni sulle nostre strade. Il primo banco di prova è la Firenze-Pisa-Livorno, una delle arterie più trafficate della Toscana, dove è stata installata una telecamera di nuova generazione capace di riconoscere automaticamente chi guida con il cellulare in mano, chi non indossa la cintura di sicurezza e persino i veicoli privi di assicurazione o con la revisione scaduta. Per il momento, però, gli automobilisti possono stare tranquilli: non verrà fatta nessuna multa. Il sistema è entrato in una fase di sperimentazione autorizzata dalla Città Metropolitana di Firenze e durerà novanta giorni, con la possibilità di essere prorogata una sola volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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ECCO DOVE SONO: RILEVANO INFRAZIONI INSOSPETTABILI E CAMBIERANNO PER SEMPRE I CONTROLLI STRADALI!

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