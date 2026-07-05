La Juventus prepara il piano segreto per la porta | chi è Suzuki il portiere che può cambiare tutto
La Juventus sta considerando l'acquisto di Zion Suzuki, portiere giapponese del 2002 attualmente al Parma. Il club sta valutando questa opzione come possibile sostituto o alternativa per la porta. Suzuki è stato individuato come un profilo interessante e sta entrando nelle discussioni interne dei dirigenti. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del portiere giapponese sta emergendo come una delle possibili mosse future.
C’è un nome nuovo che sta guadagnando terreno nelle stanze della dirigenza bianconera, ed è quello di Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002 in forza al Parma. Non è ancora la prima scelta della Juventus per il ruolo di nuovo numero uno, ma nelle ultime settimane la sua candidatura si è fatta via via più concreta, complice lo stallo che avvolge le due piste principali seguite dal club torinese. Un’evoluzione silenziosa, quella attorno al portiere nipponico, che racconta bene quanto sia complicato il puzzle tra i pali che la Juve deve ancora comporre. Vicario e Martínez, le trattative che si complicano. Il club bianconero continua infatti a considerare Guglielmo Vicario ed Emiliano Martínez come i due profili di riferimento per blindare la porta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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