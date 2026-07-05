La Juventus prepara il piano segreto per la porta | chi è Suzuki il portiere che può cambiare tutto

Notizia in breve

La Juventus sta considerando l'acquisto di Zion Suzuki, portiere giapponese del 2002 attualmente al Parma. Il club sta valutando questa opzione come possibile sostituto o alternativa per la porta. Suzuki è stato individuato come un profilo interessante e sta entrando nelle discussioni interne dei dirigenti. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del portiere giapponese sta emergendo come una delle possibili mosse future.