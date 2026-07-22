Durante l'estate a Milano, molte persone sperimentano occhi arrossati, associandoli a semplici irritazioni. Tuttavia, questi sintomi possono essere legati alla sindrome dell’occhio secco, caratterizzata da bruciore, sensazione di sabbia, fotofobia e visione intermittente. Le cause principali sono caldo, aria condizionata e smog. Si tratta di un problema che spesso viene sottovalutato, ritenendolo una fastidiosa ma normale conseguenza della stagione.

L’estate a Milano non perdona gli occhi. Tra caldo, aria condizionata e smog, il fastidio che molti liquidano come una semplice irritazione può essere in realtà il sintomo della sindrome dell’occhio secco: bruciore, sensazione di sabbia, arrossamento, fotofobia, visione che va e viene. Nella stagione in cui si beve meno di quanto si dovrebbe e si passa da un ambiente rovente a un ufficio gelido, la superficie dell’occhio paga il conto. A Milano il problema si acuisce perché il clima urbano e l’inquinamento sommano i loro effetti negativi: rendono il film lacrimale più fragile, ne favoriscono l’evaporazione e aumentano l’irritazione della superficie dell’occhio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - L'occhio arrossato in estate: il vero errore è credere che sia sempre una banalità da sopportare

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