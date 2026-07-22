Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è risalito a 84 punti base dopo una breve diminuzione di ieri. I rendimenti dei Btp si mantengono sopra il 4%, segnando una stabilità relativa dopo tre giorni senza nuovi massimi.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a 84 punti base dopo il breve arretramento di ieri. Si tratta comunque di una fase di relativa stabilità per il differenziale, che da tre giorni ha smesso di far segnare nuovi picchi. La situazione sui mercati obbligazionari, però, non sta migliorando. Lo dimostrano i rendimenti dei titoli di Stato italiani, che nella mattinata del 22 luglio sono ulteriormente cresciuti superando il 4%. Non vanno meglio quelli dei titoli tedeschi, che aumentano in maniera parallela, portando alla relativa stabilità del differenziale. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lo spread torna a crescere, i rendimenti dei Btp stabilmente oltre il 4%

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