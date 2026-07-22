Il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al Sadd è stato nuovamente interrotto, dopo che a gennaio aveva già lasciato il club e salutato i tifosi. La trattativa si è arenata di nuovo, impedendo il passaggio del giocatore alla squadra qatariota. Nel frattempo, resta aperto il braccio di ferro tra Banda e il Lecce, senza ulteriori dettagli sui sviluppi.

(st.cie) Il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al Sadd si è di nuovo bloccato, come lo scorso gennaio, quando dopo che il giocatore aveva già salutato i tifosi, fu costretto a fare marcia indietro. Se a gennaio a bloccare un’operazione già chiusa era stato il no di Sarri, adesso a mettere a fortissimo rischio un affare anche stavolta già definito in tutto è il ripensamento del club qatariota. L’accordo era stato trovato (e sottoscritto) sulla base di 3 milioni per il cartellino con un ingaggio triennale per il giocatore da 6 milioni a stagione. Tutto fatto, si attendevano solo le visite mediche e il successivo annuncio ufficiale. Ma la convocazione per le visite, più volte annunciata, non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Gazzetta.it - LIVE Mercato: Romagnoli-Al Saad, salta tutto di nuovo? Banda-Lecce: braccio di ferro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kabel e Cascina. Nuovo braccio di ferroDomani si gioca la semifinale dei playoff di serie C maschile tra Kabel Volley Prato e Pallavolo Cascina.

LIVE Mercato: Fiorentina su Thorstvedt. Romagnoli firma con l'Al Sadd. Bologna, obiettivo RaskinLa Fiorentina è interessata a Thorstvedt, mentre Romagnoli ha firmato con l'Al Sadd.

Si parla di: Calciomercato LIVE: la Fiorentina piomba su Soulé, Zaniolo firma con l'Udinese.

Lecce, Banda osservato speciale: sirene dall'Arabia, ma il prezzo è già fissatoTra i nomi destinati ad animare il mercato in uscita del Lecce c'è senza dubbio quello di Lameck Banda. L'esterno offensivo zambiano continua a vantare estimatori soprattutto all'estero e, nelle ultim ... pianetalecce.it

Lecce, ufficiali i rinnovi di Banda, Gallo e Ramadani: il comunicatoIl Lecce riparte dalle sue certezze. Attraverso una nota ufficiale, il club salentino ha reso noto di aver esercitato l'opzione per il prolungamento contrattuale di Lameck Banda, Antonino Gallo e ... corrieredellosport.it