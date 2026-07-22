L’Italia debutta con la Georgia | azzurri a caccia della semifinale in World Cup
L’Italia affronta la Georgia nella sua prima partita del Mondiale, con l’obiettivo di raggiungere la semifinale. La nazionale azzurra cerca di migliorare la propria esperienza giocando contro avversari di alto livello. La sfida è considerata cruciale per testare le proprie capacità e prepararsi alle fasi successive del torneo. La partita rappresenta un passo importante per la squadra, che punta a ottenere un risultato positivo per proseguire nel cammino mondiale.
Confrontarsi con i più forti del panorama internazionale in match di alto livello rappresenta la strada privilegiata per arricchire il bagaglio di esperienza indispensabile per competere ai massimi livelli. Nei quarti di finale della Final Eight di World Cup l’Italia incrocia a Sydney la Georgia con il fischio d’inizio previsto domani alle ore 07:00. L’avventura degli azzurri inizia, almeno dal punto di vista teorico, dal match più abbordabile, anche se bisognerà prestare la massima attenzione a una rivale che nell’ultimo confronto diretto giocato nei recenti Europei di Belgrado ha impegnato Del Lungo e compagni in un’autentica battaglia.... 🔗 Leggi su Oasport.it
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