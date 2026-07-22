La nazionale maschile di calcio dell’Italia non ha un allenatore da mesi (in due partite c’è stato Silvio Baldini, allenatore dell’Under 21) e lo cerca da settimane. «Ancora qualche giorno di pazienza» aveva detto lunedì a Sky Sport Giovanni Malagò, che da un mese è il nuovo presidente della FIGC, la federazione che gestisce il calcio italiano. Malagò non ha chiesto «pazienza» a caso. Gennaro Gattuso aveva lasciato l’incarico ad aprile dopo la terza volta consecutiva che l’Italia non era riuscita ad andare ai Mondiali, che intanto sono iniziati e finiti. E si avvicina settembre, quando inizierà la Nations League, una sorta di campionato europeo, dove l’Italia giocherà contro Turchia, Belgio e Francia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilpost.it - L’Italia cerca un allenatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Lazio fa i casting per il nuovo allenatore

Notizie e thread social correlati

Rivoluzione Milan, Ibrahimovic cerca il nuovo allenatore. Sfuma Iraola, gli altri nomi in corsaIl Milan sta cercando un nuovo allenatore dopo le dimissioni dell’attuale tecnico.

Leggi anche: Pegaso Meeting: Battocletti cerca il record nei 1500 metri, Andrei allenatore di Fabbri \ VIDEO

Argomenti più discussi: Il Sottosegretario Rauti visita Nave Alliance: piattaforma di ricerca scientifica per la sicurezza dell’Artico; Estate 2026, dati Booking.com: l'Italia è la meta più cercata al mondo; Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis); Dagli Usa al Regno Unito, all’Italia: il campo largo che cerca di arginare l’espansionismo di Pechino.

Un dottore di ricerca su 10 sceglie l'estero e in #Sicilia andare via è quasi un obbligo. L'Italia forma e poi perde: il quadro desolante certificato dallo studio #Istat x.com

L’Italia cerca un allenatoreDa settimane, per la Nazionale maschile di calcio: ora si parla perfino del probabilmente inarrivabile Pep Guardiola ... ilpost.it