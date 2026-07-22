L’Italia cerca un allenatore
La nazionale maschile di calcio italiana non ha un allenatore stabile da mesi. Durante due partite, l’incarico è stato affidato temporaneamente a Silvio Baldini, che guida anche l’Under 21. Da settimane, la federazione cerca un nuovo tecnico, senza ancora aver trovato una soluzione definitiva. La squadra continua a essere guidata da allenatori ad interim mentre si attende l’annuncio ufficiale.
La nazionale maschile di calcio dell’Italia non ha un allenatore da mesi (in due partite c’è stato Silvio Baldini, allenatore dell’Under 21) e lo cerca da settimane. «Ancora qualche giorno di pazienza» aveva detto lunedì a Sky Sport Giovanni Malagò, che da un mese è il nuovo presidente della FIGC, la federazione che gestisce il calcio italiano. Malagò non ha chiesto «pazienza» a caso. Gennaro Gattuso aveva lasciato l’incarico ad aprile dopo la terza volta consecutiva che l’Italia non era riuscita ad andare ai Mondiali, che intanto sono iniziati e finiti. E si avvicina settembre, quando inizierà la Nations League, una sorta di campionato europeo, dove l’Italia giocherà contro Turchia, Belgio e Francia. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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