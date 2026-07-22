L’Italia cerca un allenatore

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale maschile di calcio italiana non ha un allenatore stabile da mesi. Durante due partite, l’incarico è stato affidato temporaneamente a Silvio Baldini, che guida anche l’Under 21. Da settimane, la federazione cerca un nuovo tecnico, senza ancora aver trovato una soluzione definitiva. La squadra continua a essere guidata da allenatori ad interim mentre si attende l’annuncio ufficiale.

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La nazionale maschile di calcio dell’Italia non ha un allenatore da mesi (in due partite c’è stato Silvio Baldini, allenatore dell’Under 21) e lo cerca da settimane. «Ancora qualche giorno di pazienza» aveva detto lunedì a Sky Sport Giovanni Malagò, che da un mese è il nuovo presidente della FIGC, la federazione che gestisce il calcio italiano. Malagò non ha chiesto «pazienza» a caso. Gennaro Gattuso aveva lasciato l’incarico ad aprile dopo la terza volta consecutiva che l’Italia non era riuscita ad andare ai Mondiali, che intanto sono iniziati e finiti. E si avvicina settembre, quando inizierà la Nations League, una sorta di campionato europeo, dove l’Italia giocherà contro Turchia, Belgio e Francia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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