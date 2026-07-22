L’Iran ha attaccato un data center di Amazon in Bahrein e una base Usa in Kuwait
L'Iran ha dichiarato di aver attaccato un data center di Amazon in Bahrein e una base statunitense in Kuwait. Secondo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, la Forza aerospaziale ha colpito e distrutto l'infrastruttura di Amazon in Bahrein con missili da crociera. L’attacco contro la base statunitense in Kuwait non è stato dettagliato. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato le operazioni o i danni subiti.
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) ha affermato martedì che la sua Forza aerospaziale ha preso di mira e “distrutto” l’infrastruttura informatica centrale della società statunitense Amazon in Bahrein, utilizzando diversi missili da crociera. «In risposta all’aggressione e all’attacco perpetrati dall’esercito statunitense contro le strutture civili e in costruzione di Darkhovin, i caccia dell’Irgc hanno attaccato e distrutto l’infrastruttura data center della società americana Amazon in Bahrein» hanno dichiarato i pasdaran in un comunicato rilanciato dall’agenzia Fars. L’IRGC ha inoltre dichiarato, in un... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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IRGC claims to have attacked Dubai Oracle data center, US fighter jets at Jordans Al Azraq base
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