Più di 400 cortometraggi sono stati iscritti alla dodicesima edizione del concorso internazionale del Castiglioni Film Festival, con un aumento del 60% rispetto all’anno precedente. Le opere provengono da diversi paesi, rendendo la selezione particolarmente varia e internazionale. La sezione competitiva ha registrato una crescita significativa, tanto da sorprendere gli organizzatori. I numeri evidenziano un incremento notevole nel numero di partecipanti rispetto alle edizioni passate.

Più di quattrocento cortometraggi iscritti, sessanta per cento in più rispetto all’anno scorso, opere arrivate da ogni angolo del mondo. I numeri del concorso internazionale di cortometraggi del Castiglioni Film Festival parlano da soli: la sezione competitiva della XII edizione è cresciuta in modo che persino gli organizzatori faticano a credere. "La call ha riscosso un grandissimo successo a livello nazionale e internazionale", dice il direttore artistico Luca Bizzarri. "E la qualità in generale era altissima: è stato veramente molto difficile selezionare i corti in concorso". Arabi, sudamericani, asiatici, europei: la mappa delle iscrizioni racconta da sola quanto il CFF stia diventando un punto di riferimento internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’invasione dei cortometraggi: "Sono arrivate più di 400 video. Proposte da tutto il mondo"

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