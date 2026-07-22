Limatola Marotta e Di Piro a sostegno di Claudio Cataudo

Il 26 luglio si terranno le elezioni per la Provincia di Benevento, con un possibile cambiamento negli attuali equilibri politici. Tra i candidati, Limatola, Marotta e Di Piro hanno espresso sostegno a Claudio Cataudo. La consultazione si avvicina e sarà decisiva per determinare la composizione dell’ente provinciale. La data rappresenta un momento chiave per le future assunzioni di ruolo e le alleanze politiche nella provincia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Manca poco alle elezioni che dovranno ridisegnare la Provincia di Benevento, la data da segnare in rosso è quella del 26 di luglio, giorno nel quale si capirà come e se potranno cambiare gli equilibri attuali. “Non possiamo che manifestare il nostro sostegno alla candidatura di Claudio Cataudo” – così in una nota Massimiliano Marotta e Giuseppe Di Piro. I due consiglieri di minoranza del Comune di Limatola, ed espressione di Fratelli d’Italia sul territorio, hanno cominciato un percorso per fare in modo di accompagnare il candidato presidente a prendere la poltrona attualmente di Nino Lombardi. “ Sarà un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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