Forza Italia Limatola a Montecitorio | sostegno a Cataudo e confronto

Da puntomagazine.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La delegazione di Forza Italia Limatola ha incontrato un deputato a Montecitorio, discutendo di territorio, sviluppo e elezioni provinciali. La visita si è svolta martedì scorso, con un confronto tra i rappresentanti locali e il parlamentare. Durante l'incontro sono stati affrontati temi relativi alle questioni amministrative e alle prossime consultazioni elettorali a livello provinciale. La delegazione ha espresso il suo sostegno a un candidato locale per le elezioni in programma.

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La delegazione di Forza Italia Limatola incontra il deputato Francesco Maria Rubano: focus su territorio, sviluppo ed elezioni provinciali. Una giornata di confronto istituzionale e politico quella vissuta dalla delegazione di Forza Italia Limatola, che martedì scorso ha fatto visita a Palazzo Montecitorio. Alla visita hanno preso parte i consiglieri comunali Giuseppe Alois e Diana Marotta, il segretario cittadino di Forza Italia Giovani Giuseppe Tescione e Federica Raviele, accolti dal deputato azzurro Francesco Maria Rubano, che ha accompagnato la delegazione all’interno della Camera dei Deputati. L’incontro è stato l’occasione per affrontare le principali problematiche che interessano Limatola e il territorio, con un confronto costruttivo sulle esigenze della comunità e sulle possibili iniziative da promuovere a livello istituzionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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