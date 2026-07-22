Un make-up artist afferma che gli illuminanti non sono efficaci nel correggere occhiaie o discromie del contorno occhi. Secondo lui, questi prodotti non hanno proprietà correttive e non riescono a coprire le imperfezioni in modo duraturo. La sua dichiarazione si basa sulla mancanza di proprietà specifiche degli illuminanti per agire sulle discromie e migliorare l’aspetto della zona occhi.

«Rispondo a questa domanda senza troppi giri di parole: non esiste nessun illuminante che possa correggere il contorno occhi e varie discromie - ci dice il make-up artist Luca Mannucci -. Quello che possiamo dire, però, è che molti correttori presenti sul mercato hanno come caratteristiche principali quelle di essere correttori illuminanti e, sulla base della mia esperienza, trovo che questi, sebbene correggano meno in profondità rispetto a un correttore opaco, danno comunque un aspetto più fresco e giovane, soprattutto se la pelle non presenta occhiaie profonde». Perché l'illuminante non può essere correttivo, ma il correttore può... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'illuminante è davvero un alleato contro le occhiaie?

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