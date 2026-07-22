Libia | il pragmatismo degli Stati Uniti punta sul petrolio ma la stabilità resta un obiettivo lontano

Notizia in breve

Gli Stati Uniti puntano sul petrolio libico, ma la stabilità resta irraggiungibile. Dopo oltre dieci anni di tentativi diplomatici falliti, l’amministrazione americana sembra concentrarsi principalmente sulle risorse energetiche del paese. La situazione politica e sicurezza nel territorio continua a essere instabile, con scontri tra fazioni e presenza di gruppi armati. La priorità rimane l’estrazione e l’export di petrolio, mentre le tensioni interne impediscono una risoluzione definitiva.