Libia | il pragmatismo degli Stati Uniti punta sul petrolio ma la stabilità resta un obiettivo lontano
Gli Stati Uniti puntano sul petrolio libico, ma la stabilità resta irraggiungibile. Dopo oltre dieci anni di tentativi diplomatici falliti, l’amministrazione americana sembra concentrarsi principalmente sulle risorse energetiche del paese. La situazione politica e sicurezza nel territorio continua a essere instabile, con scontri tra fazioni e presenza di gruppi armati. La priorità rimane l’estrazione e l’export di petrolio, mentre le tensioni interne impediscono una risoluzione definitiva.
Dopo oltre un decennio di tentativi diplomatici falliti, gli Stati Uniti sembrano aver adottato un approccio diverso alla crisi libica. Più che perseguire una rapida transizione democratica, Washington punta oggi a consolidare una stabilità minima attraverso la condivisione delle rendite energetiche, la normalizzazione delle istituzioni economiche e il contenimento delle interferenze russe. È una strategia profondamente pragmatica, che privilegia gli equilibri di potere esistenti rispetto alla loro trasformazione. L’obiettivo immediato è costruire uno Stato unitario attraverso un accordo tra i due centri di potere, masenza passare dalla legittimità popolare. 🔗 Leggi su Api.follow.it
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