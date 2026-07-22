La Regione Toscana ha annunciato la pubblicazione della terza edizione di un avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi destinati ai liberi professionisti. Sono disponibili fino a 3.000 euro per ogni voucher, con un fondo complessivo di 2,5 milioni di euro. Le risorse sono destinate a progetti di crescita digitale e ambientale. La misura mira a sostenere lo sviluppo professionale attraverso formazione aggiornata. La domanda può essere presentata secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico.

La Regione Toscana ha pubblicato la terza edizione dell’avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi dedicati ai liberi professionisti, mettendo a disposizione un fondo di 2 milioni e mezzo di euro. Le risorse provengono dal programma regionale del FSE+ 2021-2027 e rientrano nelle attività del progetto Giovanisì. Con questo nuovo intervento, l’investimento complessivo stanziato nell’attuale programmazione europea per la formazione dei professionisti raggiunge quasi gli 8 milioni di euro. Nelle prime due edizioni, come evidenziato dall’assessore alla formazione e al lavoro Alberto Lenzi, sono stati erogati circa 5,4 milioni di euro, a beneficio di 2. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Liberi professionisti e aggiornamento: arrivano nuovi voucher fino a 3mila euro per la crescita digitale e ambientale

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