Libano | premier visita ' zona pilota' nel sud del Paese

Il primo ministro del Libano ha visitato Zaoutar el-Gharbiyé, un villaggio nel sud del paese, situato in una delle due aree designate come ‘zone pilota’. In questa zona, l’esercito israeliano si è ritirato, lasciando spazio al dispiegamento delle forze libanesi. La visita si è svolta nel distretto di Nabatiye, nel contesto di una fase di transizione nelle aree interessate dal ritiro israeliano.

Il primo ministro del Libano Nawaf Salam si è recato in visita a Zaoutar el-Gharbiyé, un villaggio nel distretto di Nabatiye, nel sud del Libano, situato in una delle due ‘zone pilota’ da cui si è ritirato l’esercito di Israele per fare posto al dispiegamento dell’esercito libanese. L’esercito israeliano ha operato a Zaoutar el-Gharbiyé e ha fatto saltare in aria diversi edifici prima del suo ritiro. Salam ha piantato sul luogo una bandiera libanese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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