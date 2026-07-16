Libano soldati italiani per monitorare il disarmo di Hezbollah | la proposta al vaglio

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i colloqui tra Israele e Libano a Roma, è stata avanzata la proposta di inviare forze italiane per monitorare il disarmo di Hezbollah. La proposta è attualmente al vaglio delle parti coinvolte e non ci sono ancora decisioni definitive. La presenza italiana sarebbe finalizzata a verificare il rispetto degli accordi di disarmo, senza coinvolgimento diretto nelle operazioni militari. La proposta si inserisce in un quadro di negoziati in corso tra i due paesi.

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Durante i colloqui tra Israele e Libano che si sono tenuti in settimana a Roma, i mediatori hanno proposto di schierare soldati italiani per monitorare il disarmo e lo smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah nelle aree pilota del sud del Paese dei cedri, da dove è previsto che inizi il ritiro dell’Idf e il dispiegamento dell’esercito libanese. Lo svela il quotidiano israeliano Yedioth Ahronot, citando “fonti di sicurezza”. Secondo il giornale, la proposta "è attualmente al vaglio delle parti" ed è emersa dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno escluso che della supervisione si occupi l’Unifil. Il possibile ruolo dei soldati italiani in Libano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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