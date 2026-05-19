Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini, con cui ha sposato nel 1989. Dalla coppia sono nati tre figli: Caterina, Clarissa e Romano. Recentemente è stato coinvolto in uno scandalo legato a un’indagine sulle baby-squillo. In dichiarazioni pubbliche ha affermato che un tradimento non si perdona, ma si va avanti. La coppia, che vive insieme da diversi decenni, non ha commentato ulteriormente la vicenda.

Il marito di Alessandra Mussolini è Mauro Floriani, con il quale è convolata a nozze nel 1989: dalla loro unione sono arrivati i figli Caterina, Clarissa e Romano. Chi è il marito di Alessandra Mussolini. Stasera l’ex parlamentare sarà tra i finalisti del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:50. Risale al 1978 il primo incontro tra la politica e Floriani, ufficiale della Guardia Di Finanza. Dopo undici anni di fidanzamento arrivano le nozze nell’ottobre 1989: la coppia ha avuto tre figli Caterina, Clarissa e Romano. L’attenzione sulla famiglia dell’ex eurodeputata si accende nel 2014 quando a Roma scoppia il caos sul giro delle baby squillo al quartiere Parioli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Mauro Floriani, il marito di Alessandra Mussolini (coinvolto nello scandalo delle baby-squillo): “Un tradimento non si perdona, ma si va avanti”

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