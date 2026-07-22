Da oggi e fino a lunedì 28 luglio, Piazza della Fiera a Levane ospita la Sagra della Tagliata, nota anche come Festa del Perdono. L’evento, promosso dall’associazione locale e sostenuto dai Comuni di Montevarchi e Bucine, prevede sei giorni di musica, sapori e tradizione. La manifestazione si svolge nella piazza principale del paese, coinvolgendo la comunità in un programma che include degustazioni, spettacoli e momenti di aggregazione popolare.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Da oggi a lunedì 28 luglio Piazza della Fiera a Levane ospiterà la tradizionale Sagra della Tagliata – Festa del Perdono, organizzata dall'associazione Io Sono Levane con la collaborazione del Comune di Montevarchi e il patrocinio del Comune di Bucine. Sei serate all'insegna della buona cucina, della musica e dell'intrattenimento animeranno il paese, con gli stand gastronomici aperti ogni sera dalle 19.30, dove sarà possibile gustare la celebre tagliata e numerose altre specialità. Il programma prenderà il via mercoledì 23 luglio con una serata dedicata alla musica commerciale e reggaeton affidata al dj Francesco Pisciotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Levane, torna il Perdono: sei giorni di festa tra sapori, musica e tradizione

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