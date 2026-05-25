Torna Fermento in Val Tidone | una giornata tra sapori musica e tradizione

Notizia in breve

Il 2 giugno si svolgerà l’edizione 2026 di “Fermento in Val Tidone” a Borgonovo, con una giornata dedicata a cibo, musica e tradizioni. L’evento sarà ospitato in piazza Garibaldi e coinvolgerà espositori e artisti locali. La presentazione ufficiale si è tenuta il 25 maggio nella Sala Garibaldi della Provincia di Piacenza. La manifestazione è stata annunciata come un’occasione per valorizzare le produzioni e le radici culturali della zona.