Torna Fermento in Val Tidone | una giornata tra sapori musica e tradizione
Il 2 giugno si svolgerà l’edizione 2026 di “Fermento in Val Tidone” a Borgonovo, con una giornata dedicata a cibo, musica e tradizioni. L’evento sarà ospitato in piazza Garibaldi e coinvolgerà espositori e artisti locali. La presentazione ufficiale si è tenuta il 25 maggio nella Sala Garibaldi della Provincia di Piacenza. La manifestazione è stata annunciata come un’occasione per valorizzare le produzioni e le radici culturali della zona.
È stata presentata lunedì 25 maggio, nella Sala Garibaldi della Provincia di Piacenza, l’edizione 2026 di “Fermento in Val Tidone”, la manifestazione che il prossimo 2 giugno trasformerà piazza Garibaldi a Borgonovo in un grande spazio dedicato al gusto, alla convivialità e alla cultura del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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