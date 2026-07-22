Franca Pisano ha scritto una lettera al sindaco, raccontando di aver interrotto un video dell’intervento che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir, pochi istanti dopo averlo iniziato. Ha descritto come ascoltare le ultime parole dell’uomo abbia fatto rivivere i momenti finali di suo figlio, provocandole un dolore fisico. La donna ha aggiunto che desidera conoscere la verità, ma si oppone alla violenza.

Franca Pisano non è riuscita a vedere il video dell’intervento culminato nella morte di Abderrahim Fakir, lo ha interrotto dopo pochi istanti: "Ascoltando le sue ultime parole ho vissuto gli ultimi momenti di mio figlio come reali, provando un dolore che è diventato anche fisico. E ho pianto". Poi, da Milano, ha scritto una email al sindaco di Bologna Matteo Lepore rigraziandolo per il "coraggio" nel convocare il presidio ed esprimendo "vicinanza" alla famiglia dell’uomo: "Sapere che finalmente le istituzioni non si voltano dall’altra parte e affrontano questi eventi con sensibilità e determinazione rappresenta un segnale importante, non solo per le famiglie ma per tutta la comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lettera al sindaco Lepore: "Ho vissuto la fine del mio Igor. Verità, ma no alla violenza"

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