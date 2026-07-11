Un sindaco ha scritto ai cittadini di Bologna, ringraziandoli per la pazienza e chiedendo scusa per i disagi causati negli ultimi anni a causa dei cantieri. La lettera aperta, lunga, si apre con un messaggio in maiuscolo che evidenzia le parole di riconoscimento e scuse rivolte alla comunità. Non sono stati forniti dettagli specifici sui lavori o le tempistiche, ma si sottolinea il tono di gratitudine e rammarico rivolto ai residenti.

Bologna, 11 luglio 2026 – “Grazie e scusate per la sofferenza di questi anni”. Sono parole in maiuscolo che colpiscono subito, nonostante la ‘lettera aperta ’ a Bologna sia piuttosto lunga. Una sorta di confessione, pubblica e privata allo stesso tempo, che ha fatto breccia sui social racimolando in poche ore più di 800 commenti (alcuni lunghissimi). La firma è quella del sindaco Matteo Lepore, che stasera – poche ore prima della ‘Notte Rossa’ di Borgo Panigale – ha voluto mettere nero su bianco i propri pensieri in un intervento che suona molto come un bilancio dopo oltre tre anni di cantieri del tram. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaautisti--tram-tper-candidature-kz8ztjqq Il sindaco: “Grazie a negozianti e residenti per aver avuto pazienza nei momenti difficili”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri, la lettera del sindaco Lepore ai cittadini: “Scusate per la sofferenza di questi anni. Vi ringrazio per la pazienza”

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