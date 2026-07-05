Leo Messi ha scherzato con la giornalista Sofia Martinez, alimentando voci su un possibile flirt. Mentre continua a segnare durante i Mondiali tra Stati Uniti, Messico e Canada, si sono diffuse indiscrezioni riguardo a una relazione sentimentale. Le notizie non sono state confermate ufficialmente. La presenza di Messi nel torneo e le conversazioni con la giornalista hanno attirato l’attenzione dei media.

Leo Messi sta trascinando l'Argentina ai Mondiali in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ma mentre segna a raffica, fuori dal campo è finito al centro di un triangolo amoroso. Anzi sarebbe meglio dire è tornato nel mezzo di una vicenda che desta curiosità in tutto il mondo. Dopo la complicata vittoria dell'Argentina contro Capo Verde, Messi si è concesso alle solite interviste con i giornalisti dei vari paesi. Tra questi c'era anche la giornalista argentina Sofia Martinez che il fuoriclasse conosce da tempo. Quando l'ha vista l'attaccante si è avvicinato, l'ha baciata sulla guancia e poi ha scherzato sulle illazioni che da tempo girano su un loro presunto flirt: "Se ti guardo, dicono 'perché l'hai guardata?' Se ti saluto si chiedono 'perché l'hai salutata'". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi scherza con la giornalista Sofia Martinez e si riaccendono le voci di un flirt

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