Il Papa invita i fedeli a vivere l’estate come un percorso spirituale, non solo una pausa dalla routine. Rispondendo a un lettore, sottolinea l’importanza di fare esperienza di fraternità e comunione durante le vacanze. Suggerisce di trasformare il tempo libero in un cammino di fede, vivendo il Vangelo della pace e della misericordia. La risposta del Papa si rivolge a chi cerca di integrare la spiritualità nella vita quotidiana anche durante il periodo estivo.

Il Papa risponde a un lettore della rivista “Piazza San Pietro” che gli chiede come vivere le vacanze non solo come “una parentesi dalla routine quotidiana” ma come cammino spirituale della propria vita di fede ed esorta a fare esperienza di fraternità e comunione. Rivolge poi il pensiero a quanti non possono vivere nemmeno “un breve periodo di riposo” e raccomanda, “durante le vacanze”, di evitare “gli eccessi e gli sprechi, il materialismo e il consumismo” e di educarsi “alla sobrietà” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Leone XIV: l'estate tempo per vivere il Vangelo della pace e della misericordia

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