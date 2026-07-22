Leonardo ha annunciato nuove commesse in Asia e ha sottolineato l’obiettivo di accelerare le attività. Si valuta una collaborazione con l’Ucraina nel settore dei droni. Inoltre, Lba Systems, joint venture paritetica con la turca Baykar, ha raggiunto la piena operatività nel settore dei velivoli senza equipaggio. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli contrattuali o sui tempi di sviluppo.

Una possibile collaborazione con l’Ucraina sul fronte dei droni e la piena operatività di Lba Systems, joint venture paritetica con la turca Baykar nel settore dei velivoli avanzati senza equipaggio. E poi il contratto per la fornitura di 11 elicotteri alla compagnia saudita The Helicopter Company (Thc), per il trasporto privato e servizi di emergenza sanitaria. "Stiamo attraversando una fase complessa ma al tempo stesso ricca di opportunità", annuncia Lorenzo Mariani, ad e direttore generale di Leonardo alla conferenza stampa organizzata nell’ambito del Farnborough International Airshow, in Inghilterra. "I risultati raggiunti – precisa – confermano la solidità del percorso intrapreso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leonardo, nuove commesse in Asia: "Basi solide, priorità è accelerare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leonardo, Iaia: “Stop alla cessione di Aerostrutture. Adesso servono lavoro e nuove commesse”Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha annunciato che la cessione della Divisione Aerostrutture di Leonardo a Grottaglie è stata bloccata.

Iran, Vance: “In Svizzera solide basi per accordo”Il vicepresidente degli Stati Uniti ha affermato che i colloqui di pace con l’Iran in Svizzera hanno stabilito una solida base per un accordo finale.

Temi più discussi: Leonardo, nuove commesse in Indonesia: Mariani punta ad accelerare; Leonardo, nuove commesse in Asia: Basi solide, priorità è accelerare; Leonardo, nuovo maxi ordine al Salone di Farnborough: commessa da 200 milioni dall’Arabia Saudita. Il titolo vola in Borsa; Leonardo, Iaia: Stop alla cessione di Aerostrutture. Adesso servono lavoro e nuove commesse.

Leonardo, nuove commesse in Indonesia: Mariani punta ad accelerareLeonardo rafforza la partnership con l’Indonesia con 12 M-346F e una LoI sugli AW149. Mariani: basi solide, ora priorità ad accelerare la crescita. soldionline.it

Leonardo, nuove commesse in Asia: Basi solide, priorità è accelerareUna possibile collaborazione con l’Ucraina sul fronte dei droni e la piena operatività di Lba Systems, joint venture paritetica con la turca Baykar nel settore dei velivoli avanzati senza equipaggio. quotidiano.net