Fim e Uilm hanno richiesto un piano industriale prima di avviare qualsiasi accordo sulla joint venture nel settore aerostrutture. Secondo i rappresentanti sindacali, è fondamentale definire una strategia nazionale per lo sviluppo complessivo del comparto aeronautico prima di procedere con le modifiche societarie. La richiesta si basa sulla necessità di stabilire obiettivi e linee guida chiare, evitando decisioni affrettate che possano influire sull’occupazione e sulla produzione.

NAPOLI, 22 LUG – Prima di discutere degli assetti societari e della possibile joint venture per le aerostrutture è necessario definire una chiara strategia nazionale per lo sviluppo dell’intero comparto aeronautico. È quanto sostengono Biagio Trapani, segretario generale della Fim-Cisl Napoli, e Ciro Cierro, segretario generale della Uilm Napoli e Campania, intervenendo dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, sull’obiettivo di concludere entro la fine dell’anno l’accordo con un partner industriale. “Riteniamo prioritario riportare al centro del confronto lo sviluppo industriale del comparto aeronautico”, affermano i due rappresentanti sindacali. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Leonardo: Fim e Uilm, prima della jv serve piano industriale

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