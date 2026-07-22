leonardo fa il pieno il canada sul supercaccia

Durante il Farnborough Airshow di Londra, l'amministratore delegato di Leonardo ha dichiarato che il gruppo intende accelerare la produzione e rafforzare la capacità produttiva. Ha sottolineato la volontà di sostenere la crescita negli anni a venire, in un contesto definito complesso ma ricco di opportunità. Le parole sono state pronunciate in un intervento pubblico, senza riferimenti a date o altri dettagli specifici.

Una priorità: accelerare, aumentare la capacità produttiva e sostenere la crescita dei prossimi anni. Questo è quello che, secondo Lorenzo Mariani (in foto), ad di Leonardo - intervenuto al Farnborough Airshow di Londra - è necessario per affrontare la fase complessa «ma al tempo stesso ricca di opportunità» che il gruppo si trova ad affrontare. C’è una strada che dovrebbe essere percorsa quella della «collaborazione con l’Ucraina nello sviluppo dei nuovi sistemi di sistemi di difesa» che in questi anni di guerra con la Russia ha saputo sviluppare capacità di costruzione dei droni straordinarie. La prima novità industriale annunciata da Leonardo è che The Helicopter Company, azienda saudita controllata dal fondo sovrano Pif, ha confermato l’acquisto di 11 elicotteri bimotore AW139, che saranno consegnati tra il 2027 e il 2028. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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