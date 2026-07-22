Una donna di 80 anni, nota come la “signora Cremonesi”, è stata trovata morta nel suo negozio nel centro di Legnano. La vittima gestiva un’attività commerciale con quel nome da diversi decenni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte. La comunità locale si stringe attorno al dolore dei familiari.

Legnano (Milano), 22 luglio 2026 – Era conosciuta come la “signora Cremonesi” perché l’attività commerciale che portava quel nome, in pieno centro cittadino, era diventata un punto di riferimento per tutti i legnanesi: la città è in lutto per la scomparsa di Giuseppina Bianchi, classe 1938, moglie di Tullio Cavallari, per tanti anni a capo della Cartoleria Cremonesi di corso Garibaldi che, dopo 64 anni di attività, aveva chiuso i battenti nel 2019. Giuseppina aveva trascorso solo parte della sua carriera lavorativa nell’esercizio commerciale: prima aveva realizzato il desiderio di lavorare in una sartoria di via Montenapoleone, una carriera sviluppatasi negli anni del boom economico italiano e che le aveva permesso di arrivare, in qualità di sarta, a realizzare preziosi abiti per i facoltosi clienti milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano piange la “signora Cremonesi”: addio a Giuseppina Bianchi

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