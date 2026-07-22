Un uomo di 150 chili è stato soccorso dai Vigili del fuoco di Lecco dopo essere rimasto prigioniero in casa e impossibilitato a uscire da solo. I pompieri sono intervenuti con un’autoscala per portarlo in ospedale. L’intervento si è svolto martedì sera e ha permesso di affidare la persona alle cure mediche.

Lecco, 22 luglio 2026 – Un delicato soccorso garantito dai Vigili del fuoco di Lecco martedì sera, ha consentito di affidare alle cure dei sanitari una persona del peso di 150 chili, che non riusciva a uscire di casa in modo autonomo. L'operazione è iniziata verso le 20, quando le squadre hanno raggiunto la palazzina condominiale di Lecco, tra via ai Caduti e via Fani, all'interno della quale viveva la persona che necessitava di assistenza. L’autoscala . Sul posto è arrivata un'autopompa serbatoio assieme a un'autoscala provenienti dalla sede centrale di Lecco. Il personale specializzato ha poi predisposto le manovre necessarie per il recupero e la movimentazione in sicurezza del paziente, utilizzando l'autoscala per facilitare la discesa all'esterno dell'edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lecco, uomo di 150 chili prigioniero in casa dev’essere portato in ospedale: arrivano i pompieri con l’autoscala

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