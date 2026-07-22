Le società di chirurgia italiane segnalano una crisi nel settore, con una diminuzione del numero di specialisti e un clima di sfiducia che potrebbe scoraggiare le nuove generazioni. Un rappresentante locale ha sottolineato l'importanza di rispettare i professionisti per affrontare questa situazione. La difficoltà nel reperire medici qualificati si accompagna a un senso di insoddisfazione tra i chirurghi attivi, che temono ripercussioni sulla qualità dell’assistenza.

La crisi della chirurgia italiana non si misura soltanto nella crescente carenza di specialisti, ma anche nel clima di sfiducia che rischia di allontanare le nuove generazioni da una professione fondamentale per il Servizio sanitario nazionale. È questo il messaggio lanciato con una presa di posizione congiunta da ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), SIC (Società Italiana di Chirurgia) e SICE (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie), che chiedono maggiore equilibrio nell’informazione e pieno rispetto del lavoro dei chirurghi. Tra i firmatari dell’appello spicca il ferrarese Gabriele Anania, docente universitario Unife e chiururgo al Sant’Anna di Cona, presidente della SICE, che insieme ai presidenti Vincenzo Bottino e Ludovico Docimo richiama l’attenzione su una situazione sempre più delicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le società di chirurgia. Il ferrarese Anania: "Serve rispetto per i professionisti"

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