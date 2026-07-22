le scelte del consigliere comunale aldo poponcini

Il consigliere comunale ha annunciato il passaggio al gruppo misto durante una conferenza stampa. Ha spiegato le ragioni di questa decisione, senza fornire dettagli su eventuali dissidi o accordi. La scelta riguarda la composizione della sua squadra e le future strategie politiche. Non sono state annunciate modifiche ai ruoli o alle funzioni all’interno dell’amministrazione comunale. La comunicazione si è concentrata esclusivamente sulle motivazioni di natura politica e strategica del cambio di gruppo.

Arezzo, 22 luglio 2026 – . Conferenza stampa del consigliere comunale Aldo Poponcini per chiarire le motivazioni del suo passaggio al gruppo misto e l’adesione a Futuro Nazionale: “quando mi sono avvicinato a questo partito è iniziato ovviamente un percorso di conoscenza e la squadra di Futuro Nazionale mi è stata vicina, spingendomi anche a cambiare certe abitudini personali e televisive. Dopo di che ho deciso di aderire perché sono un uomo di destra, un sovranista, geloso delle tradizioni locali, per la tolleranza zero verso gli immigrati irregolari, fautore della famiglia naturale e tradizionale, per la difesa dei confini nazionali e perfino aretini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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