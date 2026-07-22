Le difese rinunciano al riesame
Le difese hanno deciso di rinunciare al ricorso in appello contro le misure cautelari. Il tentativo di riesame dell’indagine, previsto inizialmente ieri mattina, non si è svolto perché le parti hanno scelto di non presentare il ricorso davanti ai giudici del tribunale. La decisione interrompe temporaneamente il percorso legale di revisione delle misure. La procedura avrebbe rappresentato il primo passaggio di verifica sulla validità delle accuse e delle misure adottate.
Il primo vaglio tecnico dell’inchiesta, avrebbe potuto esserci ieri mattina attraverso il riesame proposto dalle difese davanti ai tre giudici del collegio del tribunale. Sul piatto c’era la richiesta di dissequestro del materiale incamerato dagli inquirenti durante le perquisizioni anche informatiche, spina dorsale delle verifiche compiute sinora. In buona sostanza si tratta di alcune chat, di qualche documento e soprattutto dei fogli presenza con le firme ritenute mendaci. Gli avvocati (Filippo Bianchini ed Enrico Ferri) hanno però rinunciato: il passaggio è cioè servito loro solo per accedere al materiale per l’occasione svelato dalla procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Attorney Demands $900 Sanction After Landlord's Courtroom Outburst!
Notizie e thread social correlati
Napoli, i poliziotti arrestati per estorsione negano le accuse davanti al gip e presentano appello al RiesameDurante l'interrogatorio di garanzia, i tre agenti di polizia arrestati per aver estorto circa 90mila euro a un uomo durante un controllo hanno...
Tumore al polmone: la molecola Co-3 attiva le difese immunitarieUna ricerca recente ha individuato una molecola chiamata Co-3 che sembra essere in grado di attivare le difese immunitarie contro il tumore al...
Argomenti più discussi: Le difese rinunciano al riesame; Tajani meno morbido su Roggero, non è legittima difesa: cosa pensano gli altri leader del centrodestra; Elie Konki rinuncia al match con Cristian Zara per l’europeo gallo; Dal balcone sparò al ladro in fuga: condanna definitiva per il tabaccaio di Pavone Canavese.
Le difese rinunciano al riesameIl primo vaglio tecnico dell’inchiesta, avrebbe potuto esserci ieri mattina attraverso il riesame proposto dalle difese davanti ai tre ... ilrestodelcarlino.it
Roggero, Salvini: Ampliare il perimetro della legittima difesa all’esterno delle case La legge che la Lega ha voluto ha evitato processi e carcere a tantissime persone perbene che si sono difese. In questo caso i giudici hanno deciso che non era legittima d facebook