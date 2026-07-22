le difese rinunciano al riesame

Notizia in breve

Le difese hanno deciso di rinunciare al ricorso in appello contro le misure cautelari. Il tentativo di riesame dell’indagine, previsto inizialmente ieri mattina, non si è svolto perché le parti hanno scelto di non presentare il ricorso davanti ai giudici del tribunale. La decisione interrompe temporaneamente il percorso legale di revisione delle misure. La procedura avrebbe rappresentato il primo passaggio di verifica sulla validità delle accuse e delle misure adottate.