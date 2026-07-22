La Lazio sta valutando l'acquisto di un difensore della Fiorentina, un giovane classe 2003. Secondo fonti di mercato, il club biancoceleste avrebbe mostrato interesse per il centrale, attualmente sotto contratto con la squadra toscana. Non ci sono dettagli su eventuali trattative o offerte in corso. La società continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo.

La Lazio continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per la difesa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Matias Moreno, centrale classe 2003 di proprietà della Fiorentina. Nella scorsa stagione l'argentino ha giocato in prestito al Levante, ma il suo destino sembra lontano da Firenze. Su Moreno è forte anche il Wrexham ma la trattativa non decolla e la Lazio è pronta ad inserirsi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Lazio, per la difesa spunta Matias Moreno della Fiorentina

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