Roma, 22 lug. (AdnkronosLabitalia) - "In Italia esiste un problema strutturale che impedisce la crescita dei salari, con due conseguenze distinte ma collegate tra loro. La prima riguarda i redditi bassi: la produttività non cresce e, di conseguenza, non crescono tutti i redditi lordi nel loro complesso. Su questo fronte i governi che si sono succeduti sono intervenuti, giustamente, con misure di sostegno ai redditi più bassi. Questo intervento, però, ha reso evidente un secondo problema: i redditi medio-alti italiani, pur essendo complessivamente più bassi di quelli di altri paesi europei, scontano un netto ancora più penalizzato rispetto agli standard internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Ballarè: "Il fiscal drag frena la crescita, serve una riforma Irpef che parta dal ceto medio"

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