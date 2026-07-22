Lavoro Ballarè | Il fiscal drag frena la crescita serve una riforma Irpef che parta dal ceto medio
Il fiscal drag riduce i salari netti, penalizzando i lavoratori. La pressione fiscale aumenta con l'inflazione, spingendo le aliquote verso soglie più alte. Per contrastare questa situazione, si propone una riforma dell’Irpef che favorisca il ceto medio. Attualmente, i salari non crescono a causa di un sistema fiscale che, senza interventi, continua a erodere il potere d’acquisto dei lavoratori.
Roma, 22 lug. (AdnkronosLabitalia) - "In Italia esiste un problema strutturale che impedisce la crescita dei salari, con due conseguenze distinte ma collegate tra loro. La prima riguarda i redditi bassi: la produttività non cresce e, di conseguenza, non crescono tutti i redditi lordi nel loro complesso. Su questo fronte i governi che si sono succeduti sono intervenuti, giustamente, con misure di sostegno ai redditi più bassi. Questo intervento, però, ha reso evidente un secondo problema: i redditi medio-alti italiani, pur essendo complessivamente più bassi di quelli di altri paesi europei, scontano un netto ancora più penalizzato rispetto agli standard internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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