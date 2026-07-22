L’Atalanta esporta talenti | il 2006 Lorenzo Riccio vola in Olanda

Lorenzo Riccio, nato nel 2006, è stato trasferito dall’Atalanta all’FC Dordrecht, squadra olandese di seconda divisione. La cessione è stata annunciata martedì 21 luglio. Riccio si trasferisce in Olanda dopo aver fatto parte del settore giovanile della squadra bergamasca. Il club olandese ha confermato l’acquisto del giovane talento, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

L’ Atalanta esporta talenti anche fuori dall’Italia. Nella giornata di martedì 21 luglio, è arrivata l’ufficialità della cessione di Lorenzo Riccio all’FC Dordrecht, club che milita nella Keuken Kampioen Divisie, il secondo livello del calcio in Olanda. Figlio di Gigi Riccio, ex centrocampista e storico assistente di Rino Gattuso, il classe 2006 era entrato giovanissimo nel vivaio orobico, arrivando ad esordire in Primavera fino a 16 anni, arrivando poi nell’ultima stagione (202425) a portare la fascia di capitano al braccio, totalizzando 17 gol e 3 assist in 80 presenze, compresa una splendida tripletta in Youth League contro lo Young Boys in Svizzera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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