Lorenzo Riccio, centrocampista classe 2006 cresciuto nell’Atalanta, ha firmato con il Dordrecht in Olanda. Il trasferimento segna l’uscita di un giovane talento dal calcio italiano. Riccio lascia l’Italia per approdare in un club olandese, dove proseguirà la sua carriera. L’ex giocatore dell’Atalanta è noto per le sue qualità tecniche e il ruolo di centrocampista. La sua partenza rappresenta un’ulteriore perdita per il settore giovanile italiano.

Lorenzo Riccio al Dordrecht, l’Italia perde un altro talento? Chi è l’ex Atalanta. Alla scoperta del centrocampista classe 2006. Il calcio italiano saluta un altro giovane talento cresciuto in uno dei vivai più importanti del Paese. Lorenzo Riccio, centrocampista classe 2006, lascia l’ Atalanta e riparte dall’ FC Dordrecht, club olandese che ha ufficializzato il suo arrivo con un contratto valido fino al 2029. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. A confermare l’operazione è stato proprio il club dei Paesi Bassi attraverso una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Lorenzo Riccio? Il giovane talento dell’Atalanta lascia l’Italia e firma in Olanda col Dordrecht

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