L’Atalanta e i tifosi nel mondo | 40 storie figlie di un cambiamento epocale Cuori nerazzurri in ogni continente

Nel 2022, durante il Mondiale in Qatar, si sono contate oltre 40 storie di tifosi dell’Atalanta in vari continenti. Questi tifosi sono diventati rappresentanti di una community globale, con presenze in Europa, America, Asia e Africa. Le loro testimonianze mostrano come il club sia riuscito a diffondersi oltre i confini italiani, creando legami attraverso eventi, social e incontri. La presenza internazionale si è rafforzata in un periodo segnato da cambiamenti epocali nel modo di seguire il calcio.

Q uant’è tifata l’Atalanta nel mondo? Una domanda che ci siamo posti sul finire del 2022 mentre in Qatar andava in scena il Mondiale poi vinto dall’Argentina. E una risposta, dopo quaranta pezzi e un primo bilancio, possiamo darla: è tifata molto. Grazie a questa rubrica abbiamo imparato come la Dea sia seguita più o meno ovunque. Per ognuno di questi tifosi, la scintilla è scattata per motivi diversi. C’è chi si è avvicinato al mondo nerazzurro grazie alla magica notte di Dublino o, più generalmente, per via delle grandi partite giocate in Champions League negli ultimi anni. È chiaro che tutto questo abbia dato una spinta, ma la rubrica -... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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