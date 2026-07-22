L’assassino intrinseco

Partiti di governo sono stati accusati di sfruttare la figura del gioielliere Roggero, coinvolto in un omicidio, per ottenere consensi politici. Secondo quanto riferito, Fratelli d’Italia e Lega avrebbero presentato l’uomo come un eroe solitario, mentre Fi si sarebbe distanziata. La vicenda riguarda l’uso politico di una figura legata a un crimine grave, con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica e raccogliere voti.

È abietto che i partiti di governo lucrino su un assassino come il gioielliere Roggero per arraffare voti dalla pancia malsana del Paese. Vito Corini via email Gentile lettore, sì, lo scandalo è che Fratelli d’Italia e Lega (Fi si è defilata) spaccino un assassino per un eroe solitario, un cavaliere bianco. È un fatto di portata eversiva. Sdogana la violenza individuale e distruggere il patto sociale su cui si fonda lo Stato. Roggero è un banale assassino. Non è un “giustiziere” inteso come l’uomo che a modo suo, pur sbagliando, si pone in un quadro etico, decide di “fare giustizia” e a tal fine è pronto a pagare con la morte o la galera. Roggero è solo un assassino intrinseco, un borghese piccolo piccolo che uccide quando ne ha l’occasione e nulla e nessuno lo costringono a farlo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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The assassin who thinks hes already dead.

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