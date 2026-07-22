Laser e lenti intraoculari | le soluzioni per dire addio agli occhiali

Una persona ha subito un intervento con laser e l’impianto di lenti intraoculari, eliminando così la necessità di occhiali. L’operazione è stata eseguita in una clinica specializzata, con un team di medici che ha utilizzato tecnologie avanzate. Il paziente ora non indossa più occhiali da vista, e la procedura è stata completata senza complicazioni evidenti.

Per molte persone gli occhiali sono una presenza quotidiana accettata quasi senza pensarci: sul comodino, nella borsa, in auto, davanti al computer, sul viso appena svegli. Per altre, invece, diventano con il tempo un limite pratico: si appannano, si rompono, interferiscono con lo sport, obbligano a portare sempre una custodia e complicano alcune attività. Le lenti a contatto possono offrire maggiore libertà, ma non tutti le tollerano bene e non sempre risultano comode da utilizzare ogni giorno. Da queste esigenze nasce l’interesse verso le soluzioni che possono ridurre la dipendenza dagli occhiali. Laser, lenti intraoculari, chirurgia... 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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