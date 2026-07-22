Un intervento di riqualificazione di piazza Cecina a Larciano riceve oltre 54.000 euro di fondi regionali aggiuntivi, portando il totale a 530.000 euro. La somma comprende risorse già stanziate e quelle integrate di recente. La riqualificazione riguarda lavori di miglioramento urbano e valorizzazione dello spazio pubblico. La somma complessiva deriva da fondi destinati a progetti di rigenerazione urbana nel comune. Nessuna informazione su tempistiche o dettagli tecnici dell’intervento.

LARCIANO – L’intervento di rigenerazione urbana di piazza Cecina, nel comune di Larciano, beneficerà di risorse aggiuntive pari a oltre 54.000 euro. Tale stanziamento porta il valore economico complessivo dell’opera a quota 530.000 euro, consentendo di inserire nel piano di riqualificazione dettagli e finiture non inclusi nel progetto originario. Il finanziamento supplementare deriva dal riutilizzo di economie legate ai fondi FSC 20212027, destinati alla linea di rigenerazione urbana per i comuni con una popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale. I lavori, focalizzati sul rifacimento della pavimentazione e sul rinnovo dell’arredo urbano della piazza, saranno così ampliati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Larciano, fondi regionali aggiuntivi per la riqualificazione di piazza Cecina: l’intervento sale a 530mila euro

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