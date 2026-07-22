landscape festival maestri del paesaggio e studi internazionali

Notizia in breve

La 16ª edizione di Landscape Festival, intitolata I Maestri del Paesaggio, sarà a Bergamo dal 4 al 20 settembre. La manifestazione, dedicata alla cultura del paesaggio, è stata presentata alla Triennale di Milano. L’evento si concentra su studi internazionali e coinvolge esperti e professionisti del settore. La rassegna si svolgerà in vari luoghi della città, con mostre, conferenze e workshop dedicati alla progettazione e alla tutela del paesaggio.