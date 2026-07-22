Landscape Festival Maestri del Paesaggio e studi internazionali

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 16ª edizione di Landscape Festival, intitolata I Maestri del Paesaggio, sarà a Bergamo dal 4 al 20 settembre. La manifestazione, dedicata alla cultura del paesaggio, è stata presentata alla Triennale di Milano. L’evento si concentra su studi internazionali e coinvolge esperti e professionisti del settore. La rassegna si svolgerà in vari luoghi della città, con mostre, conferenze e workshop dedicati alla progettazione e alla tutela del paesaggio.

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Presentata alla Triennale di Milano la 16ª edizione di Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio, manifestazione punto di riferimento per la cultura del paesaggio, in programma a Bergamo dal 4 al 20 settembre. Tra le principali novità del 2026, figurano l’avvio di una partnership con l’ Università di Bergamo per incontri di alta formazione sulle tematiche del paesaggio e la collaborazione con Aiapp, l’associazione italiana di architettura del paesaggio e principale istituzione dedicata alla cultura del paesaggio verde. Uno scatto in avanti che insiste a più riprese sul concetto di Rinascimento, il focus scelto per il 2026 dalla manifestazione promossa dall’associazione culturale Arketipos e dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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