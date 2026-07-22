Lamine Yamal il furibondo sfogo della fidanzata

Da liberoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ines Garcia Santos, 21 anni, ha oltre 3 milioni di follower su Instagram, dove condivide contenuti su moda, bellezza e lifestyle. È nota anche per aver avuto uno sfogo pubblico riguardo a Lamine Yamal. La influencer spagnola ha esperienza nel gestire commenti negativi e critiche sui social media.

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Ines Garcia Santos conosce bene il mondo dei social. Con oltre 3 milioni di follower su Instagram, la 21enne spagnola ha costruito la propria popolarità attraverso contenuti legati a moda, bellezza e lifestyle sulle varie piattaforme, imparando anche a convivere con critiche e commenti negativi. Ma da quando è diventata la compagna di Lamine Yamal, il livello degli attacchi ricevuti online ha superato ogni limite. Negli ultimi giorni, infatti, la giovane influencer è stata travolta da una valanga di commenti, insinuazioni e accuse dopo la diffusione delle immagini che la ritraggono insieme al talento della Spagna, fresco campione del mondo. Una situazione diventata troppo pesante, tanto da spingerla a pubblicare un lungo sfogo sui propri profili social per chiedere di fermare quella che ha definito una vera e propria ondata d’odio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Lamine Yamal, il furibondo sfogo della fidanzata
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Lamine Yamal's Girlfriend Finally Speaks Out!

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