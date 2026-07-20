La gioia mondiale di Lamine Yamal insieme alla fidanzata Inés García Santos | Ti amo

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna incorona nuovamente il proprio sogno calcistico e scrive un'altra pagina leggendaria di storia sportiva, trionfando nella finale della Coppa del Mondo 2026. Al termine di una competizione entusiasmante disputata tra Stati Uniti, Canada e Messico, le Furie Rosse hanno alzato al cielo il trofeo più ambito, suggellando un percorso straordinario. Tra i grandi protagonisti in campo spicca senza dubbio Lamine Yamal, il fuoriclasse del Barcellona classe 2007 capace di incantare il pianeta con le sue giocate e di guidare la nazionale iberica fino al gradino più alto del podio, confermandosi a diciannove anni come una delle realtà più luminose del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La gioia (mondiale) di Lamine Yamal insieme alla fidanzata Inés García Santos: "Ti amo"
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