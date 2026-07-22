L' ambasciatore Usa Fertitta a Venezia | Trump e Meloni? Lui scherza Sorrido di chi mi contesta qui possiamo fare ottimi affari

Da corrieredelveneto.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un grande yacht di 117 metri di lunghezza si staglia sullo skyline veneziano, ormeggiato in Riva Sette Martiri. A bordo, due eliporti e un'ampia presenza di forze dell’ordine, con oltre dieci agenti a terra, tre imbarcazioni di Guardia di Finanza e Polizia, e alcuni cani poliziotto. La presenza di personale di sicurezza si è intensificata il 21 luglio, con rafforzamenti visibili lungo il bacino.

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Il profilo mastodontico del Boardwalk troneggia sullo skyline veneziano da Riva Sette Martiri con i suoi 117 metri di lunghezza, due eliporti e un cordone di forze dell’ordine rafforzato da giorni che, il 21 luglio, contava più di una decina di agenti a terra e almeno tre imbarcazioni di Guardia di Finanza e Polizia, più un paio di cani poliziotto. A bordo, ad accogliere gli ospiti, c’è Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia che molto brevemente ha incontrato anche la stampa. È la tappa veneziana del Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, il viaggio intrapreso dall’ambasciatore lungo le coste italiane per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Usa. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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