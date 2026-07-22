Un ambasciatore statunitense è arrivato a Bibione a bordo di uno yacht di 117 metri, con l’obiettivo di accompagnare la figlia al luna park. La presenza del grande yacht ha attirato l’attenzione nel centro della località balneare. La visita non prevedeva eventi pubblici ufficiali e si è svolta senza interruzioni o dichiarazioni ufficiali. La presenza dello yacht ha suscitato curiosità tra residenti e visitatori.

BIBIONE - Un'inattesa deviazione dal rigido protocollo diplomatico ha trasformato un pomeriggio estivo a Bibione in un evento da ricordare. Dopo una cinque giorni veneziana densa di appuntamenti istituzionali e cene di gala, il superyacht Boardwalk, di proprietà dell’ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta, ha lasciato la laguna per far rotta verso Trieste. Prima di raggiungere il capoluogo giuliano, però, il diplomatico statunitense ha sorpreso tutti concedendosi una tappa fuori programma nella nota località balneare veneziana, spinto da un desiderio speciale della figlia. Dall'ormeggio al largo alle giostre di Bibione Nel primo pomeriggio, il maestoso mega-yacht ha gettato le ancore al largo delle coste di Bibione, stagliandosi all'orizzonte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - L'ambasciatore Usa arriva a Bibione con lo yacht da 117 metri per portare la figlia al luna park

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