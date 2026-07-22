L’altro Armadio della vergogna | le violenze Alleate contro la popolazione civile italiana dal 1943 al 1947

Un nuovo studio evidenzia le violenze commesse dalle forze alleate contro la popolazione civile italiana tra il 1943 e il 1947. La ricerca si concentra su eventi spesso ignorati o minimizzati nel racconto ufficiale della Seconda guerra mondiale, sottolineando come la narrazione dominante tenda a semplificare i fatti, presentando una visione dualistica di buoni e cattivi. La distinzione tra le responsabilità rimane complessa e poco rappresentata nelle versioni più diffuse della storia.

Roma, 23 lug – Esiste ancora oggi una frattura profonda e irreversibile tra la complessità della realtà storica e le semplificazioni largamente diffuse, che riducono la Seconda guerra mondiale a un racconto manicheo di buoni contro cattivi, di giusto contro sbagliato. In questa rappresentazione appiattita si cela proprio la ferita che continua a ostacolare una comprensione autentica e articolata di quegli eventi nella loro interezza. La presenza militare anglo-americana nei territori occupati durante e dopo la Seconda guerra mondiale è stata caratterizzata, a prescindere dalla latitudine e dalla longitudine, da una politica di impronta marcatamente colonialista, nel senso più negativo del termine. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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