L’altro Armadio della vergogna | le violenze Alleate contro la popolazione civile italiana dal 1943 al 1947

Da ilprimatonazionale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo studio evidenzia le violenze commesse dalle forze alleate contro la popolazione civile italiana tra il 1943 e il 1947. La ricerca si concentra su eventi spesso ignorati o minimizzati nel racconto ufficiale della Seconda guerra mondiale, sottolineando come la narrazione dominante tenda a semplificare i fatti, presentando una visione dualistica di buoni e cattivi. La distinzione tra le responsabilità rimane complessa e poco rappresentata nelle versioni più diffuse della storia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 23 lug – Esiste ancora oggi una frattura profonda e irreversibile tra la complessità della realtà storica e le semplificazioni largamente diffuse, che riducono la Seconda guerra mondiale a un racconto manicheo di buoni contro cattivi, di giusto contro sbagliato. In questa rappresentazione appiattita si cela proprio la ferita che continua a ostacolare una comprensione autentica e articolata di quegli eventi nella loro interezza. La presenza militare anglo-americana nei territori occupati durante e dopo la Seconda guerra mondiale è stata caratterizzata, a prescindere dalla latitudine e dalla longitudine, da una politica di impronta marcatamente colonialista, nel senso più negativo del termine. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

l8217altro armadio della vergogna le violenze alleate contro la popolazione civile italiana dal 1943 al 1947
© Ilprimatonazionale.it - L’altro “Armadio della vergogna”: le violenze Alleate contro la popolazione civile italiana dal 1943 al 1947
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Che vergogna, la Rai cancella un altro programma amatissimo dal pubblico: la qualità non paga, meglio il trash!La Rai ha deciso di eliminare un programma molto apprezzato dal pubblico, dedicato alla musica e alla cultura.

Palestina: la volontaria italiana svela le violenze a Nablus e HussanUna volontaria italiana ha raccontato le violenze a Nablus e Hussan, condividendo le sue esperienze sul campo.

Temi più discussi: Avrei potuto richiudere l’anta dell’armadio, fare finta di niente - Lorraine de Foucher; Storia. L’altro Armadio della vergogna: le violenze Alleate contro la popolazione civile italiana dal 1943 al 1947; Al Torrione Stefano Fresi omaggia De Andrè; Phoebe Waller-Bridge con Fleabag ci ha lasciato uno dei guardaroba più influenti degli ultimi anni.

Occhio: l’armadio (s)parla di te. Quando lo shopping è rivelatoreForse Freud non sarebbe d’accordo, ma all’analisi dell’inconscio potremmo sostituire quella dell’armadio. Scavare nel passato, perché mai? In ordine o no, lì dentro c’è tutto: identità, desideri, ... iodonna.it

Strage di Marzabotto, lo sconvolgente eccesso di malvagità e il caso dell’armadio della vergogna: i processi per l’eccidio nazifascistaPer l’eccidio di Monte Sole – passato alla storia come la strage di Marzabotto dove sorge il sacrario – ci sono stati due processi penali. La prima condanna risale al 1951 nei confronti del Maggiore ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web