L’AIGA di Benevento visita la Casa Circondariale di Benevento e dona 10 ventilatori ai detenuti
Una delegazione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) di Benevento ha visitato questa mattina la Casa Circondariale locale. Durante l’incontro, sono stati consegnati dieci ventilatori destinati ai detenuti. La donazione mira a offrire sollievo durante le giornate calde e si inserisce in un’azione di supporto alle condizioni di vita all’interno della struttura. La visita ha avuto carattere istituzionale e di assistenza, senza altri interventi o dichiarazioni pubbliche.
Tempo di lettura: 2 minuti Una delegazione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) – Sezione di Benevento, ha effettuato, stamane, una visita istituzionale presso la Casa Circondariale di Benevento, donando ben 10 ventilatori per i detenuti, come gesto di “sollievo” ( fisico e morale) per questa torrida estate. La delegazione, guidata dal Presidente di Sezione, Avv. Francesco Capuozzo, e dalla Responsabile locale dell’ONAC, Avv. Antonella Mazzone, dal Vice Presidente Avv. Giuseppe Parente, dal socio e past President Avv. Domenico Cozzolino, è stata accolta, con la solita gentile cordialità, dalla Direttrice dell’istituto penitenziario, Dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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