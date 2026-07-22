L’AIGA di Benevento visita la Casa Circondariale di Benevento e dona 10 ventilatori ai detenuti

Notizia in breve

Una delegazione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) di Benevento ha visitato questa mattina la Casa Circondariale locale. Durante l’incontro, sono stati consegnati dieci ventilatori destinati ai detenuti. La donazione mira a offrire sollievo durante le giornate calde e si inserisce in un’azione di supporto alle condizioni di vita all’interno della struttura. La visita ha avuto carattere istituzionale e di assistenza, senza altri interventi o dichiarazioni pubbliche.